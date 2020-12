Fabio Liverani chiede Filippo Falco

30 Dicembre 2020

L’allenatore dei ducali ha il pallino del trequartista.

Grandi manovre in casa del Parma, con il tecnico Fabio Liverani che ha chiesto alla dirigenza uno sforzo per migliorare la rosa a propria disposizione.

L’allenatore dei ducali ha il pallino del trequartista, figura che reputa fondamentale per sviluppare il proprio gioco, e vorrebbe nuovamente avere in organico Filippo Falco, che con lui a Lecce ha dimostrato di potere dire la propria anche nella massima serie.

Trattativa non facile: i salentini puntano al ritorno immediato in A e il classe 1990 è uno in grado di fare la differenza.