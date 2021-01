Eusebio Di Francesco valuta ma congela il mercato

9 Gennaio 2021

"E’ normale che questo sia il momento giusto per fare delle valutazioni" ha detto Di Francesco.

Il tecnico del Cagliari, Eusebio Di Francesco, ha parlato alla vigilia della delicatissima sfida di Firenze.

"Stiamo riflettendo sull'adattabilità dei calciatori attualmente in rosa a quello che mi piacerebbe trasmettere a questa squadra – ha detto -. E’ normale che questo sia il momento giusto per fare delle valutazioni, è normale per noi così come per tante altre squadre. Però è presto per dare giudizi definitivi: le riflessioni sono legate anche all'età di alcuni giocatori, dal fatto che debbano maturare passando pure attraverso prestazioni meno buone. In vista di una gara così delicata preferisco comunque non dare risposte riguardo al mercato".