Esposito lascia la Spal ma resta in Serie B

28 Dicembre 2020

L'Inter scontenta per il sottoutilizzo del suo giocatore.

Sebastiano Esposito via dalla Spal già a gennaio. Secondo quanto riporta Fcinternews i nerazzurri sperano in un maggior impiego da parte del giovane attaccante spedito in prestito a Ferrara e sarebbero intenzionati a sportarlo in un'altra piazza, sempre in cadetteria, per fargli avere più spazio.

Sulle tracce del talento classe 2002 ci sono Pescara, Cremonese e Brescia, pronte a farsi avanti. Esposito è rimasto in panchina nelle ultime tre partite di campionato, e ha giocato titolare solo cinque volte in questa prima parte di stagione. Solo una rete all'attivo, contro il Pescara.