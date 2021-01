Dragowski: “Perché mai dovrei andarmene?”

9 Gennaio 2021

Dragowski non ha alcuna intenzione di lasciare la Fiorentina

Il portiere della Fiorentina Bartolomej Dragowski ha parlato del suo rapporto con il club viola a La Repubblica-Firenze, "La prima volta avevo già deciso di non rimanere, perché non vedevo prospettive per me. Poi però quando sono tornato da Empoli, è cambiato tutto. Una nuova proprietà, una nuova dirigenza. Ho parlato col presidente Commisso e coi dirigenti e ho deciso di rimanere. Ho capito che si stava aprendo una nuova pagina nella mia carriera. Se mi sono pentito? Mai. Anzi, sono felicissimo di essere rimasto e di aver sposato questo progetto".

Nessun dubbio sul futuro. "Contano molto anche le persone che stanno intorno a me, come i miei genitori. Sono tutti felici, amano questa città. Vico con Agnieszka, la mia compagna e anche lei si trova benissimo. Perché mai dovrei pensarmi altrove? Io sto bene, sono felice. Le persone a me care anche. E dunque sono ancor più felice".