Dalla Francia arriva un no al Sassuolo

11 Gennaio 2021

Se il Sassuolo è davvero interessato a Nemanja Radonjic dovrà farsene una ragione, almeno per qualche mese. E’ stata la stessa ala serba in forza all’Olympique Marsiglia a spiegare la propria situazione nel corso di una conferenza stampa.

"Non ho avuto alcun contatto con altri club – ha assicurato -. Tutto quello che posso dire è che resterò a Marsiglia almeno fino alla prossima estate. Anch’io ho letto voci su internet, come per esempio quella relativa all’interessamento da parte del Sassuolo".

Radonjic, 25 anni a febbraio, è stato nelle giovanili della Roma e dell’Empoli e prima di trasferirsi in Francia ha portato i colori della Stella Rossa di Belgrado.