Colpo Mario Balotelli, Adriano Galliani rivela la chiave

6 Dicembre 2020

"E’ stata fondamentale la disponibilità di Mario, ma anche quella di Mino Raiola" ha detto Galliani.

Con la Gazzetta dello Sport Adriano Galliani ha svelato un retroscena fondamentale riguardo all’approdo di Mario Balotelli al Monza: l’ennesimo colpo di un dirigente che ha come obiettivo portare la squadra della sua città per la prima volta in serie A.

“E’ stata fondamentale la disponibilità di Mario, ma anche quella di Mino Raiola che ha rinunciato a qualsiasi commissione – ha raccontato il braccio destro di Silvio Berlusconi -. Con questi presupposti ci siamo messi a trattare sapendo già che saremmo arrivati all'accordo. Tant'è vero che entrambi hanno accettato che fossi io a fare le cifre”.

“L'esperienza, dopo 43 anni di mercato, mi insegna la massima cautela. Quante volte pensavo di aver fatto un colpo e poi rimanevo deluso. Oppure accadeva il contrario. Quindi piano con i proclami” ha aggiunto Galliani.