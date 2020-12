Mercato Milan: tutto fatto per una cessione in Spagna

30 Novembre 2020

Il Milan sta per salutare Mateo Musacchio. Il difensore argentino, che in questa stagione non è ancora stato impiegato da Stefano Pioli, tornerà in Spagna, al Villarreal.

Il classe 1990, che sta ancora recuperando da un lungo infortunio, si libererà a parametro zero a giugno dal club rossonero e tornerà nella Liga. Secondo i media spagnoli il giocatore ha già trovato l'accordo con il Sottomarino Giallo, con cui ha già giocato per 8 stagioni, dal 2009 al 2017. Smentita la voce che parlava di un presunto interesse del Barcellona per l'ex nazionale argentino: i catalani stanno cercando un centrale d'esperienza da ingaggiare a gennaio per sostituire l'infortunato Piqué.