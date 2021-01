Calciomercato Milan: due big del Napoli in arrivo in saldo

31 Dicembre 2020

Il nuovo Milan che punta allo scudetto intende rilanciare già a partire da gennaio anche in sede di calciomercato. Ecco perché si punta a rinforzare la rosa con due pezzi grossi dal Napoli, che potrebbero arrivare però a prezzo di saldo.

Ne parla la 'Gazzetta dello Sport', secondo cui il Diavolo punta a portare a Milano Arkadiusz Milik e Nikola Maksimovic, entrambi da tempo in rotta con il club partenopeo. Il centravanti polacco è addirittura fuori rosa da inizio stagione e condivide con il centrale serbo un fondamentale dettaglio: i due sono infatti in scadenza di contratto.

Secondo la 'Rosea', questo potrebbe indurre il Napoli a cercare di venderli a gennaio, in modo da non perderli a parametro zero la prossima estate. Aurelio De Laurentiis vorrebbe ancora monetizzare 15 milioni di euro dalla cessione di Milik, ma è facile che debba accontentarsi anche di una cifra minore.

Di questo vuole approfittare il Milan, che potrebbe aggiudicarsi due giocatori di alto livello pagandoli però una cifra decisamente inferiore al loro valore.