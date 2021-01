Calciomercato Inter: occhiolino di De Paul a Conte

7 Gennaio 2021

Tra i nomi che circolano per il calciomercato dell'Inter spicca da tempo quello di Rodrigo de Paul, da cinque stagioni perno dell'Udinese. Che però ha già fatto capire di gradire l'interessamento dei nerazzurri.

"Quando senti che un grande allenatore ti sta cercando, è qualcosa che certamente fa piacere. Questo vale sicuramente per Conte, che è un grande allenatore, ma anche per altri", ha spiegato De Paul ai microfoni di 'Sky Sport'. Quindi l'argentino ha voluto tranquillizzare i tifosi friulani in vista delle prossime sessioni di mercato.

"Io sono il capitano dell'Udinese, società e compagni sono come una famiglia per me. Mi piace dimostrare loro il mio rispetto dando l'esempio. Resto concentrato sul campo, al resto ci pensa il mio procuratore", ha quindi aggiunto. Confermando il proprio legame ai bianconeri, senza però allontanare del tutto le voci di mercato che lo riguardano.