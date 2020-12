Caicedo, Tare gela la Fiorentina

20 Dicembre 2020

Le parole del ds della Lazio ai microfoni di Sky.

Felipe Caicedo è uno degli obiettivi di mercato della Fiorentina a gennaio: l'ecuadoriano secondo le indiscrezioni avrebbe già allacciato i contatti con il club viola. Domenica sera il giocatore è però stato schierato titolare da Simone Inzaghi contro il Napoli e anche il direttore sportivo Igli Tare ha frenato decisamente su un suo possibile addio.

" Alla fine della stagione scorsa aveva un accordo con me e il presidente di prendere in considerazione un’offerta dal Qatar, per questo abbiamo preso Muriqi. Poi la trattativa è saltata ed è rimasto con noi. Siamo contenti e felici che sia rimasto, ma soprattutto non è vero che c’è un contatto con la Fiorentina. Né da parte sua né da parte nostra è mai stata messa in discussione la permanenza alla Lazio", le parole a Sky che spiazzano i tifosi viola.