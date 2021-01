Cagliari, serve un centrale: la dirigenza pensa a uno scambio

16 Gennaio 2021

Il Cagliari pensa ad Arturo Calabresi del Bologna: per averlo è pronto a cedere Paolo Faragò.

Uno scambio tra Cagliari e Bologna per rimediare alle rispettive mancanze in rosa: secondo quanto riportato da 'Il Resto del Carlino', le due società sono pronte ad accordarsi per uno scambio che porterebbe Arturo Calabresi in Sardegna e Paolo Faragò in Emilia.

Il Cagliari, così, rinforzerebbe il settore centrale del reparto arretrato, mentre il Bologna aggiungerebbe un tassello importante sulla fascia destra, per provare a risalire dopo i risultati deludenti dell'ultimo mese e mezzo.

Nel frattempo lo stesso Cagliari avrebbe ricevuto un 'no' secco da un altro obiettivo di mercato, Stefano Sabelli del Brescia. A riportarlo è il portale 'Calcio Casteddu'.