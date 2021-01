Cagliari-Sassuolo, scambio in arrivo

21 Gennaio 2021

Rossoblu e neroverdi avrebbero trovato l'intesa per una operazione.

Cagliari e Sassuolo al lavoro per uno scambio di mercato. Secondo quanto riporta CagliariNews24, i rossoblu avrebbero trovato un'intesa con il club neroverde per l'acquisto a titolo definitivo di Federico Peluso.

A Reggio Emilia sbarcherà in cambio a titolo definitivo, con l'aggiunta di un conguaglio economico, il classe 2000 Riccardo Ladinetti, attualmente in prestito all'Olbia. Oltre a questo affare, le due società stanno valutando altre ipotesi di scambio per rinforzarsi a vicenda.