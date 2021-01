Cagliari, ritorno di fiamma per una punta

22 Gennaio 2021

I sardi hanno messo nuovamente gli occhi sull'attaccante dei Los Angeles FC Brian Rodriguez.

Il Cagliari è tornato ad interessarsi a Brian Rodriguez, attaccante ventenne dei Los Angeles FC già cercato dalla società sarda nella scorsa estate.

Secondo quanto riporta Sky, i rossoblu avrebbero riallacciato i contatti con il club statunitense, effettuando un sondaggio per capire l'effettiva disponibilità del nazionale uruguaiano a trasferirsi in Italia. Classe 2000, Rodriguez è un attaccante brevilineo in grado di svariare su tutto il fronte d'attacco, specialmente sulla fascia destra. Nonostante la giovane età, conta già nove presenze con la Celeste.