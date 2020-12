Cagliari, il presidente Giulini annuncia cinque cessioni

19 Dicembre 2020

Tommaso Giulini, in un'intervista rilasciata a Radiolina, ha parlato dell'imminente mercato di gennaio.

Secondo il patron del Cagliari, la rosa a disposizione di Di Francesco è molto ampia: "Siamo tanti, 29. Cinque-sei giocatori partiranno". La sua frase semplice e diretta ha dato via al tema cessioni e i primi iniziati a lasciare la Sardegna sarebbero Pinna, Faragò, Pajac, uno tra Ceppitelli e Pisacane e Alberto Cerri, complice anche la negativa prestazione del Tardini.

Infine, il presidente Giulini parla di uno dei suoi gioielli, Nandez, da tempo nel mirino della Roma: "Lui partirà solo se qualcuno pagherà la clausola rescissoria fissata a 36 milioni di euro e non credo che ci sia nessuno pronto a versarla. Non credo che il mercato di gennaio sia in ripresa, anzi penso che sarà fiacco. E sarà così non solo per noi ma anche per i grandi club".