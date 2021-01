Cagliari, Di Francesco fa una richiesta precisa per l’attacco

20 Gennaio 2021

Il Cagliari sta studiando uno scambio Pavoletti-Zaza per accontentare le richieste del tecnico Di Francesco.

In casa Cagliari è allarme non solo per le sei sconfitte consecutive fra campionato e Coppa Italia, ma anche per un attacco che in cinque partite giocate nel 2021 ha segnato solo tre reti. Per questo motivo il tecnico Eusebio Di Francesco, secondo quanto riportato da 'Sky Sport', ha chiesto alla dirigenza di cambiare le carte in tavola nel settore offensivo, con la precisa richiesta di acquistare Simone Zaza dal Torino.

Per l'arrivo del centravanti lucano, i rossoblù stanno studiando un possibile scambio con Leonardo Pavoletti, che porterebbe entrambi gli attaccanti al cambio di maglia senza l'esborso di contanti da parte delle due società coinvolte nell'affare.

Nel frattempo gli isolani hanno ricevuto una richiesta dal West Ham per Giovanni Simeone: si tratta di un primo sondaggio da parte degli inglesi, secondo 'Sky Sport' la trattativa è soltanto all'inizio.