Cagliari, c’è un’alternativa a Radja Nainggolan

28 Dicembre 2020

L’unico punto fermo della vicenda è il fatto che di Radja Nainggolan il tecnico dell’Inter, Antonio Conte, è pronto a fare a meno. Senza tanti rimpianti.

La società nerazzurra ha già fatto sapere, attraverso il suo direttore sportivo Piero Ausilio, che cercherà di aiutare il centrocampista belga a trovare la collocazione più desiderata ma che, naturalmente, non regalerà il suo cartellino.

Il Cagliari è alla finestra: un’intera città è pronta a riaccogliere il Ninja. Ma bisogna fare i conti tanto con il portafoglio quanto con la concorrenza. Non solo la Fiorentina si è fatta avanti, ma anche il Sassuolo. Ed ecco che quindi in casa rossoblù si valutano le alternative: piace molto Mehdi Bourabia, che ha un ingaggio inferiore – e non di poco . a quello di Radja.