C’è un duello per Nicola Rigoni

14 Gennaio 2021

Il sovraffollamento venutosi a creare nel centrocampo del Monza, oltre alle scelte di Brocchi, ha messo ai margini Nicola Rigoni, che non ha trovato spazio in questa prima parte di stagione e che quindi lascerà la Brianza.

Sul calciatore è vivo l’interesse di alcuni club della serie cadetta, in particolare il Pordenone e il Vicenza: sarebbe la terza esperienza in biancorosso per il classe 1990 nativo di Schio che con il Lane ha esordito in B. Rigoni vanta un’ottantina di presenze in A tra Palermo e Chievo.