Atalanta, c’è il rinforzo per le fasce: in arrivo Maehle

21 Dicembre 2020

L'Atalanta si potenzia sulle fasce in vista del mercato di gennaio. In queste ore è infatti stato trovato un accordo per rilevare dal Genk il laterale destro Joakim Maehle.

Esterno difensivo classe 1997, dovrebbe disputare l'ultima partita nel campionato belga domenica prossima, per poi partire alla volta di Bergamo dove sono previste per lui visite mediche e firma del nuovo contratto.

Maehle ha già una discreta esperienza sui campi internazionali (ha anche affrontato il Napoli in Champions League con la maglia del suo club) ed è visto come l'uomo giusto per dare un po' di respiro ad Hans Hateboer sulla destra.

Danese, 185 cm di altezza, dovrebbe arrivare all'Atalanta per una cifra di 10 milioni più bonus e arricchirà la batteria degli esterni di Gian Piero Gasperini, che oltre ad Hateboer vanta Gosens, Mojica, Depaoli, Piccini e il giovane Ruggeri.