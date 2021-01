Tris della Juventus al Sassuolo in 10. Dybala e McKennie ko

10 Gennaio 2021

Danilo, Ramsey e Ronaldo decidono la sfida in favore della squadra di Pirlo.

Terza vittoria consecutiva per la Juventus, che nel posticipo della diciassettesima giornata di serie A piega per 3-1 il Sassuolo all'Allianz Stadium: Danilo, Ramsey e Ronaldo decidono la sfida in favore della squadra di Pirlo, che sale al quarto posto a 33 punti, a -7 dal Milan ma con una partita in meno. I neroverdi sono settimi a 29 punti.

I bianconeri sono costretti ad effettuare due cambi nel primo tempo: McKennie al 18' deve uscire per un problema muscolare; al 41' è la volta di Dybala, che lamenta un trauma distorsivo al ginocchio sinistro che sarà valutato nei prossimi giorni. Al 45' gli ospiti restano in 10 uomini per il rosso sventolato ad Obiang dopo un brutto intervento su Chiesa.

Ad inizio ripresa la Juve passa in vantaggio con un destro da fuori area di Danilo su cui non può nulla Consigli. La gara sembra in discesa per i bianconeri che hanno in mano la partita, ma al 58' arriva a sorpresa il pareggio neroverde: Traoré trova il corridoio per Defrel che supera Demiral e Bonucci e di destro batte Szczesny.

In inferiorità numerica il Sassuolo rincula in difesa, i bianconeri avanzano prepotentemente il baricentro: al 67' Chiesa colpisce il palo, al 74' Ronaldo si divora un gol fatto spedendo addosso a Consigli. Il nuovo vantaggio della Vecchia Signora arriva in ogni caso all'82', Ramsey mette in rete su assist di Frabotta e trova il 2-1. Nel finale tris di Cristiano Ronaldo, che riscatta in parte la sua opaca prestazione con un bel diagonale.