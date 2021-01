Torino-Hellas Verona, probabili formazioni

5 Gennaio 2021

Il Torino di Marco Giampaolo ospiterà l'Hellas Verona domani alle ore 15.

Torino e Hellas Verona si sfideranno in casa dei granata domani alle 15. Giampaolo, dopo la vittoria sul Parma, conferma Izzo, Lyanco, Bremer e Singo in difesa, mentre Belotti e Verdi proveranno a mettere in difficoltà la retroguardia di Juric.

Gli ospiti punteranno sul talento del gioiello Zaccagni, che insieme a Barak supporterà Nikola Kalinic, al rientro in campo dal primo minuto. Benassi, Di Carmine, Favilli e Vieira saranno ancora indisponibili.

Le probabili formazioni

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Lukic, Rincon, Linetty, Rodriguez; Verdi, Belotti. Allenatore: Giampaolo. In panchina: V. Milinkovic, Vojvoda, Murru, Nkoulou, Ansaldi, Segre, Baselli, Gojak, Meité, Zaza, Edera, Bonazzoli.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Magnani, Dimarco; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Kalinic. Allenatore: Juric. In panchina: A. Berardi, Pandur, Gunter, Ceccherini, Cetin, Lovato, Udogie, Ruegg, Ilic, Danzi, E. Colley, Salcedo.