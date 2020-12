Tifosi della Juventus furenti con un calciatore

16 Dicembre 2020

Ancora una volta è toccato ad Adrien Rabiot finire nel mirino.

Ai tifosi bianconeri non va giù il pareggio casalingo della Juventus con l’Atalanta. Era dalla stagione 1984/85 che la Vecchia Signora non pareggiava in 6 delle prime 12 giornate di campionato così come quella guidata da Andrea Pirlo: in quel torneo Michel Platini e compagni chiusero al sesto posto.

Cristiano Ronaldo, contro i nerazzurri, ha tirato male un calcio di rigore e Gollini lo ha parato. Morata ha sprecato più di una occasione da gol, in particolare nel primo tempo una è stata clamorosa: a porta vuota, di tacco, ha buttato la palla fuori. Ma non sono loro due a essere finiti nel mirino degli esigenti sostenitori della Juventus. Ancora una volta è toccato ad Adrien Rabiot: il francese, che nel primo tempo ha preso il posto dell’infortunato Arthur, non è riuscito a intercettare la sfera che poi Freuler ha scaricato sotto alla traversa della porta difesa da Szczesny. Tanto è bastato perché si scatenasse la polemica.