Sparta Praga-Milan, probabili formazioni

10 Dicembre 2020

La fase a gironi di Europa League per il Milan si chiude con lo Sparta Praga.

C'è ancora in palio il primo posto, per un sorteggio dei sedicesimi di finale più abbordabile almeno sulla carta, ma dipende più che altro da come finirà l'altra partita del girone, con la capolista Lille impegnata contro il già eliminato Celtic Glasgow. Anche per questo, Stefano Pioli sembra intenzionato ad attuare un massiccio turnover. In avanti, vista anche l'indisponibilità di Ibrahimovic, toccherà a Colombo. Alle sue spalle potrebbe addirittura essere provato da trequartista Maldini.

Le probabili formazioni:

SPARTA PRAGA (3-5-2): Nita; Plechaty, Pavelka, Hancko; Vindheim, Travnik, Soucek, Krejci I, Hanousek; Julis, Moberg Karlsson.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Conti, Duarte, Gabbia, Dalot; Tonali, Krunic; Castillejo, Maldini, Hauge; Colombo.