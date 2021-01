Sorpresa Spal, Sassuolo ko

14 Gennaio 2021

Arriva la sorpresa negli ottavi di finale di Coppa Italia: la Spal va a vincere al Mapei Stadium ed elimina il Sassuolo.

2-0 il finale per la squadra di Pasquale Marino, che a inizio ripresa si ritrova in superiorità numerica per l’espulsione di Djuricic: rosso diretto per un brutto intervento su Sernicola, è il Var a richiamare l’arbitro Camplone che neppure aveva ammonito il neroverde. Missiroli segna subito dopo il gol dell’ex e Dickmann, al 58’, castiga per la seconda volta i padroni di casa. Muldur colpisce un palo (stessa sorte per Djuricic nel primo tempo) ma gli estensi si difendono con ordine e approdano ai quarti del torneo.