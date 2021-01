Roma-Inter, spettacolare 2-2

10 Gennaio 2021

Una battaglia fin dal primo minuto quella tra giallorossi e nerazzurri.

Tra Roma e Inter finisce 2-2: risultato tutto sommato giusto.

Una battaglia fin dal primo minuto quella tra giallorossi e nerazzurri. I padroni di casa vanno al riposo in vantaggio. Il gol lo realizza Pellegrini, con una conclusione chirurgica. La reazione dei meneghini è rabbiosa. Si concretizza a inizio ripresa, dopo una grande pressione. Il guardalinee vede un calcio d'angolo dubbio: Skriniar, di testa, non dà scampo a Pau Lopez, poco prima miracoloso su Lautaro Martinez. Gli ospiti insistono e vanno in vantaggio. E' un gran gol, quello di Hakimi, che indirizza la palla nel sette alla destra del portiere spagnolo. Dopo le due botte subite la Roma prova a rimettere la testa fuori.

Conte toglie Lautaro per inserire Perisic, che va a fare la seconda punta: scelta discutibile. Cristante chiama in causa un attento Handanovic. Lo sloveno si salva anche su Mancini. Ma nulla può sullo stesso attaccante, che lo castiga di testa. Finisce 2-2.