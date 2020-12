Ranieri boccia Candreva e lo lascia a casa

15 Dicembre 2020

Il tecnico della Sampdoria, Claudio Ranieri, ha convocato 20 elementi per la sfida infrasettimanale in programma domani sera, mercoledì (ore 20.45), al “Bentegodi” contro l’Hellas Verona. Nella lista non c’è il nome di Antonio Candreva e si è trattato di una scelta tecnica.

Portieri: Audero, Letica, Ravaglia.

Difensori: Augello, Colley, Ferrari, Regini, Rocha, Tonelli, Yoshida.

Centrocampisti: Askildsen, Damsgaard, Ekdal, Jankto, Léris, Silva, Verre.

Attaccanti: La Gumina, Quagliarella, Ramírez.

Candreva, in estate, ha firmato con la Sampdoria un contratto triennale da poco più di 1,2 milioni netti a stagione. Finora per lui dieci presenze e un gol, al Torino.