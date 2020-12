Moise Kean segna e stuzzica Mauro Icardi

18 Dicembre 2020

L'azzurro sfida l'argentino: "Quando tornerà, darò il 100% per mantenere il posto".

Moise Kean sta segnando a ripetizione con il Paris Saint Germain, e la sua avventura sotto la Torre Eiffel si sta rivelando un trionfo. Nonostante le tante stelle presenti in squadra, l'ex attaccante della Juve trova regolarmente spazio e premia le decisioni del tecnico Tuchel a suon di gol: sono 6 in 9 partite di Ligue 1, e due in Champions per un totale di 8 reti in 14 partite.

Secondo la stampa francese ha già scalzato Mauro Icardi, attualmente fuori per infortunio: quando tornerà, l'argentino si troverà la strada sbarrata da Kean, che punta anche agli Europei con la Nazionale italiana. "Penso solo a dare il massimo per la squadra. Quando Icardi tornerà, ci sarà una sana competizione: cercherò di dare il 100%", è la sfida che l'Azzuro lancia a Maurito.

Sul futuro (è in prestito dall'Everton): "Come ho detto, sono molto concentrato sul PSG. Penso solo a questo. Per me è importante essere in uno dei club più grandi del mondo, ma sono concentrato sui risultati. Poi non si sa mai cosa succederà, vedremo".