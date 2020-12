Milan, quando torna Zlatan Ibrahimovic: l’obiettivo dello svedese

26 Dicembre 2020

L'attaccante di Malmoe ha nel mirino la Juventus, per il big match in programma il 6 gennaio.

Zlatan Ibrahimovic punta al rientro contro la Juventus, per il big match in programma il 6 gennaio. L'attaccante svedese, fermo per problemi muscolari ormai da oltre un mese, vuole esserci a tutti i costi per la sfida contro Cristiano Ronaldo e compagni, fondamentale per il Milan: in caso di vittoria del Diavolo, i bianconeri potrebbero piombare a -13 in classifica e sarebbero quasi estromessi dalla corsa per il titolo.

L'attaccante di Malmoe ha un problema alla coscia destra che non lascia tranquillo lo staff medico rossonero, che opta per la cautela. Ibrahimovic, che ha fatto di nuovo rumore sui social con un post controverso (auguri di Natale con il dito medio), ha inoltre nel mirino il connazionale Niel Liedholm, tredicesimo nella classifica degli attaccanti del Milan con 83 gol. Ibrahimovic è a quota 78.