Milan-Parma, probabili formazioni

11 Dicembre 2020

L'undicesima giornata di serie A si chiude con il posticipo di domenica alle 20:45 tra Milan e Parma.

I rossoneri, ancora privi dell'acciaccato Ibrahimovic, scendono in campo con l'obiettivo di consolidare il loro primato, rispondendo a tutte le inseguitrici. In avanti si rivedranno Calhanoglu e Rebic, insieme ad un Hauge confermato dopo il gol decisivo contro lo Sparta Praga. L'assenza di Kjaer in difesa potrebbe essere un problema contro la velocità di Gervinho.

Le probabili formazioni.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernández; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Çalhano?lu, Hauge; Rebic.

Parma (4-3-2-1): Sepe; Busi, Bruno Alves, Osorio, Iacoponi; Hernani, Scozzarella, Kurtic; Karamoh, Gervinho; Cornelius.