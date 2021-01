Milan, il miglior Zlatan Ibrahimovic di sempre

19 Gennaio 2021

Zlatan Ibrahimovic ha la migliore media-gol dell'intera Europa

Un'altra doppietta per confermare come sia lui la stella del Milan capolista. Zlatan Ibrahimovic è arrivato a quota 12 gol in otto gare di campionato. Attualmente è secondo in classifica cannonieri in Serie A, a -3 da CR7 (che però ha giocato sei gare in più dello svedese).

In tutta Europa, non c'è nessuno che ha la media-gol di Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante rossonero segna 1,5 gol di media a singola partita. A 39 anni, Re Zlatan è in forma più che mai e, davanti alla porta, è un vero e proprio cecchino.