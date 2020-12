Milan-Celtic, probabili formazioni

3 Dicembre 2020

Oggi, alle 18:55, il Milan ospita il Celtic per la quinta giornata del gruppo H di Europa League. I rossoneri puntano a conquistare il pass per i sedicesimi di Europa League, uno degli obiettivi di inizio stagione. Una vittoria chiuderebbe il discorso qualificazione, senza dover far calcoli di nessun genere.

Torna finalmente Pioli in panchina (guarito dal Covid-19). Assente Ibrahimovic (sta recuperando dall’infortunio), ci sarà Rebic al centro dell'attacco. In difesa, probabile spazio per Gabbia (al posto di Kjaer). Unico dubbio: Hauge o Ibrahim Diaz. Edouard unica punta per il Celtic (ultimo con un solo punto conquistato e con più nulla da chiedere all’Europa League). Il Diavolo vuole continuare a vincere e convincere anche in Europa.

Probabili formazioni:

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Dalot, Gabbia, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Tonali, Krunic; Castillejo, Rebic, Hauge. All.: Pioli

CELTIC (4-2-3-1): Barkas; Elhamed, Jullien, Ajer, Laxalt; McGregor, Brown; Christie, Ntcham, Elyounoussi; Edouard. All.: Lennon.