Mauro Icardi chiede spazio contro la sua prima vittima

16 Gennaio 2021

Mauro Icardi proverà ad andare a segno per la terza partita consecutiva contro il club che punì per primo in Ligue 1.

Un gol nel 3-0 contro il Brest, un altro nel 2-1 inflitto all’Olympique Marsiglia in Supercoppa (gara in cui è stato nominato ‘Man of the match’). Il rientro dall’infortunio non poteva essere più dolce per Mauro Icardi, che nella partita di sabato sera in casa dell’Angers proverà ad andare a segno per la terza volta consecutiva.

L’avversario è di quelli particolari: contro i bianconeri, infatti, Icardi realizzò il suo primo gol al Parco dei Principi, il 5 ottobre 2019, quattro giorni dopo la sua prima rete ufficiale con la maglia del PSG, in Champions League, in casa del Galatasaray.

Il bomber argentino vorrà colpire i suoi avversari anche per fare un regalo a Mauricio Pochettino, tecnico dei parigini che sarà assente in panchina perché positivo al Covid-19. Un’impresa possibile, contro un avversario che arriva dal pesante 0-3 in casa del Monaco.