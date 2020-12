Mario Balotelli ricomincia da Monzello

8 Dicembre 2020

Balotelli vanta 141 presenze con 52 gol in serie A, e 36 gare in Champions League con 10 reti.

E’ suonata presto la sveglia a casa di Mario Balotelli e l’attaccante è pronto per una nuova avventura. Primo allenamento mattutino con il Monza per la punta bresciana su cui Adriano Galliani ha scommesso offrendole un importante contratto.

Balotelli, che non verrà presentato ufficialmente dalla società brianzola, è approdato a Monzello, dove il gruppo di Cristian Brocchi si sta preparando per la delicata sfida di Venezia: ha svolto una sessione individuale. La gara arriva dopo l’inattesa batosta di Reggio Emilia che ha allontanato ulteriormente i biancorossi dalla vetta.

Mario, che ha scelto il numero 45 anche per la nuova sfida, è il giocatore italiano in attività che conta più reti con la maglia della Nazionale, 14, in 36 presenze. Suo anche il gol decisivo nell’ultima vittoria azzurra ai Mondiali, Italia-Inghilterra 2-1 del 14 giugno 2014. Vanta 141 presenze con 52 gol in Serie A, e 36 gare in Champions League con 10 reti.