17 Dicembre 2020

Mario Balotelli manda in fibrillazione un paese della Brianza: Lesmo. All’ultimo colpo di mercato del Monza, al momento della sottoscrizione del contratto, è stato chiesto di abitare in un raggio di 30 km dal centro sportivo “Monzello”.

Stando a quanto riferito da ‘Il Cittadino’ le voci che portano al lussuoso residence Lesmo Green sono stati rafforzati dall’avvistamento in settimana di alcune automobili di lusso, di cui Balotelli è collezionista, tra cui una Ferrari ed una Lamborghini: sembrerebbe però che non appartengano al bresciano, dato per il momento residente in albergo.

L’ipotesi circolata la scorsa settimana di un Balotelli coinquilino di Boateng, che peraltro lo stima molto, era tramontata nel giro di pochi minuti. In passato già diversi personaggi televisivi legati soprattutto a Mediaset hanno scelto Lesmo come propria dimora. E ora nel paese confinante con Arcore attendono con una certa ansia il bomber.