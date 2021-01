Mario Balotelli, Mancini non gli chiude le porte della Nazionale

15 Gennaio 2021

"Io non chiudo mai le porte ma per Mario è difficile". Il commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, nel corso di una lunga intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, ha parlato anche di Mario Balotelli, l’attaccante che il Monza ha ingaggiato con la speranza di centrare una storica promozione in serie A grazie anche alle sue reti.

L’ultima presenza con la maglia azzurra del bresciano è del settembre del 2018, in occasione della gara casalinga di Nations League con la Polonia, a Bologna. Mancini, nella circostanza, lo inserì nell’undici titolare per sostituirlo dopo poco più di un’ora con Andrea Belotti.

Il bilancio di Balotelli con la Nazionale è di 14 reti in 36 presenze: spicca la doppietta rifilata alla Germania nella semifinale di Euro2012, a Varsavia.