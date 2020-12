Mario Balotelli, la marcia verso l’esordio continua

16 Dicembre 2020

Nel prossimo turno del torneo cadetto il Monza sarà ospite del Pescara.

Cristian Brocchi, felice per il convincente successo ottenuto dal suo Monza ai danni dell’Entella, si è soffermato su Mario Balotelli, l’ultimo colpo della faraonica campagna acquisti portata a termine dal duo Adriano Galliani-Silvio Berlusconi. Il bresciano non è stato convocato per le gare giocate da quando è stato tesserato, vale a dire quella di Venezia e quella con i liguri, entrambe vittoriose per Boateng (peraltro assente in laguna) e compagni. Ma la sua ora potrebbe scoccare presto.

"Mario ha bisogno di un periodo iniziale di allenamenti per entrare nel gruppo e per recuperare i mesi che ha perso – ha sottolineato Brocchi -. Sta lavorando bene, sta mantenendo le promesse fatte, si allena con voglia. Abbiamo un obiettivo che è quello di rimetterlo nelle condizioni ottimali per poterci dare una mano come sta facendo Boateng in questo momento".

