Mario Balotelli ha un nuovo dietologo: Adriano Galliani

29 Dicembre 2020

Mario Balotelli fa sul serio e ha un nuovo dietologo: Adriano Galliani. Lo rivela il Corriere della Sera: ogni mattina l’attaccante bresciano ha inviato all’amministratore delegato del Monza la fotografia del display della bilancia per certificare i progressi compiuti. Nel giro di 20 giorni ha perso 5 chili, sotto la stretta supervisione del braccio destro di Silvio Berlusconi.

"Mi sembra molto motivato e per quel che riguarda il valore che dire? Le sue qualità tecniche sono indubbie: al Milan nella stagione 2013-2014 ci trascinò con i suoi gol in Champions. E anche qui a Monza, l’allenatore e i giocatori mi dicono che, per come tocca lui il pallone, sembra di un’altra categoria" ha raccontato Galliani al quotidiano di via Solferino.

E mercoledì SuperMario rivedrà finalmente il campo: sarà convocato dal tecnico biancorosso, Cristian Brocchi, per la delicata sfida casalinga con la capolista Salernitana. Inizierà dalla panchina, poi si vedrà.