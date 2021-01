Livorno: splendido gesto di Aldo Spinelli per un ragazzo

22 Gennaio 2021

Splendido gesto dell'ex patron del Livorno Aldo Spinelli. L'imprenditore verserà i 50mila euro necessari per la protesi robotica di Leonardo, 15enne di Cuggiono che a Capodanno nel 2020 aveva perso la mano sinistra dopo aver raccolto da terra un botto.

Il giovane lo scorso 8 gennaio aveva fatto visita al centro Ottobock di Cremona, dove aveva provato una protesi robotica che gli avrebbe permesso di riavere circa il 90% delle funzioni di una mano normale.

I genitori di Leonardo avevano così deciso di iniziare via social una raccolta fondi, che in pochi giorni era arrivata a 18mila euro. L'ex presidente di Genoa e Livorno ha però deciso di intervenire e ha pagato di tasca sua tutto l'importo: "Ho sentito le esigenze di questa famiglia che ha avviato una raccolta fondi per ridare la sua mano a un ragazzo giovane che ha avuto questa brutta avventura e allora sia io che mia moglie abbiamo ritenuto giusto che si arrivi a completare i 50mila euro che servono per poter far sì di far gioire questo ragazzo e la sua famiglia", ha detto Spinelli ai microfoni della Rai.