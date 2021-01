Lazio-Roma, probabili formazioni

15 Gennaio 2021

Per la prima volta nella storia il derby della capitale va in scena di venerdì

La 18a giornata di Serie A si apre con il derby della capitale Lazio-Roma. E' la prima volta nella storia che va in scena di venerdì (fino ad oggi era stato giocato, almeno una volta, in ogni altro giorno della settimana).

Inzaghi punta, come sempre, su Immobile. Dall'altra parte, fiducia a Dzeko. Si tratta del derby della capitale numero 153 in Serie A: 38 vittorie per i biancocelesti e 54 successi giallorossi (60 quelli finiti in parità).

Le probabili formazioni

Lazio (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Caicedo. Allenatore: Inzaghi. In panchina: Alia, Patric, Hoedt, Armini, D. Anderson, Parolo, Akpa Akpro, Escalante, Pereira, Muriqi, Correa

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Fonseca. In panchina: Farelli, Fuzato, Jesus, Fazio, Kumbulla, Bruno Peres, Santon, Diawara, Cristante, Podgoreanu, Providence, Carles Perez, Borja Mayoral.