L’Inter espugna il ‘Bentegodi’: decide Skriniar

23 Dicembre 2020

Tre punti d’oro per un Natale di sorrisi in casa Inter. La squadra di Conte ha battuto al Bentegodi un’Hellas indomita per 2-1. La rete del vantaggio di Lautaro, quella del momentaneo pareggio di Ilic (con la complicità di Handanovic e compagni) e quella della firmata da Skriniar arrivano tutte nella ripresa. In classifica l'Inter sale a 33 punti, il Verona resta a 20. Prossimo turno: Inter-Crotone, Spezia-Hellas Verona.

Primo tempo. Equilibrio in campo fin dai primi minuti. Provano a romperlo battute improvvise come quella dal limite dell’interista Young al 9’ (palla a lato), a ruota il gialloblù Dawidowicz (ribattuto). Lampo al 25’: gran tacco di Zaccagni che smarca, sottomisura, Di Marco, Handanovic miracoloso, Hellas vicinissima al vantaggio. 30’: dentro Lovato per l’infortunato Dawidowicz nel Verona. Inter, vorrei ma non posso. Lukaku predica nel deserto: Conte pensieroso. Ci pensa l’Hellas a preparare il terreno agli interisti: palla persa inopinatamente in zona di attacco, micidiale il contropiede finalizzato da Lautaro Martinez, Silvestri devia in angolo.

Secondo tempo. Inizio di ripresa e secondo cambio forzato nel Verona: dentro Ilic per Salcedo. Barella subito con una delizia, stavolta la palla “a giro” finisce a lato. Inter incisiva: girata micidiale di Lautaro Martinez, fulmineo nell’anticipare tutti, infilando sul secondo palo lo 0-1. Juric inserisce Lazovic e Ruegg che si presenta subito con una conclusione da fuori, palla a lato. Quinto ed ultimo cambio nell’Hellas, fuori anche Lovato infortunato, dentro Gunter. 18’: incredibile pareggio dei gialloblù, Faraoni centra, Handanovic non riesce a bloccare la più facile delle palle, Ilic è lestissimo ad insaccare per l’1-1. Inter furiosa: 5 minuti più tardi, gran stacco Skriniar, palla nell’angolo, ecco servito il secondo vantaggio per gli uomini di Conte. I milanesi cercano il tris, Silvestri abbassa la saracinesca. 40’: punizione dal limite firmata dal gialloblù Di Marco, palla a giro appena sopra l’incrocio. Finisce con una rete annullata a Lukaku che fa infuriare Conte. Verona-Inter 1-2.