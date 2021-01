Juventus Women in finale di Supercoppa

6 Gennaio 2021

La Juventus è la prima finalista della Supercoppa femminile

La Final Four della Supercoppa italiana femminile si è aperta con una bellissima partita tra Juventus e Roma, vinta dalle bianconere 2-1 dopo i tempi supplementari.

A Chiavari, sede della competizione dove si giocherà in serata anche la seconda semifinale tra Milan e Fiorentina, oltre che la finale di domenica, le giallorosse hanno sbagliato dopo un quarto d'ora un calcio di rigore con Andreassa prima di subire l'1-0 di Bonansea.

In apertura di ripresa è arrivato il pareggio di Swaby ma anche poco prima del novantesimo l'espulsione del portiere Caesar. Nei tempi supplementari, in superiorità numerica, la Juventus ha trovato il gol della vittoria e quindi del pass per la finale con Girelli.