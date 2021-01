Juventus-Genoa, Pirlo rilancia due totem

13 Gennaio 2021

Pirlo, contro il Genoa, rilancia Buffon e Chiellini

In vista del big match di campionato a San Siro con l'Inter, la Juventus riscalda i motori nella sfida odierna (20:45, Allianz Stadium) contro il Genoa, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Tante le novità nella formazione titolare bianconera.

In particolare, spazio a due totem come Buffon e Chiellini (quet'ultimo non è tra gli 11 di partenza da oltre due mesi). Probabile turno di riposo per Cristiano Ronaldo.

Questa la probabile formazione bianconera: Buffon;, Demiral, Dragusin, Chiellini, Frabotta; Bernardeschi, Rabiot, Arthur, Portanova; Kulusevski, Morata. All. Pirlo.