Inter-Spezia, probabili formazioni

18 Dicembre 2020

I nerazzurri, dopo la vittoria sul Napoli, sfideranno lo Spezia a San Siro.

I padroni di casa dovranno fare a meno di Brozovic e Sanchez con Vidal che dovrebbe tornare in campo dal primo minuto accanto a Barella e Gagliardini. Sulle fasce Kolarov scalpita per una maglia da titolare, mentre in difesa Ranocchia dovrebbe prendere il posto di De Vrij.

Lo Spezia, dopo aver subito una clamorosa rimonta dal Bologna di Mihajlovic, punterà su Gyasi, Nzola e Farias per fare male alla retroguardia interista. Ricci sarà al centro della mediana con l'ex di turno Agoume che si dovrà accontentare della panchina.

Le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Vidal, Barella, Gagliardini, Darmian; Lukaku, Martinez. Allenatore: Conte. In panchina: Radu, Padelli, De Vrij, D’Ambrosio, Kolarov, Perisic, Young, Sensi, Eriksen, Satriano.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Terzi, Erlic, S.Bastoni; Bartolomei, Ricci, Maggiore; Gyasi, Nzola, Farias. Allenatore: Italiano. In panchina: Krapikas, Marchizza, Sala, Mora, Estevez, Deiola, Acampora, Pobega, Agoume, Agudelo, Piccoli.