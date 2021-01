Inter-Juventus: Lukaku contro il tabù CR7

17 Gennaio 2021

In cinque sfide, mai una vittoria di Lukaku contro CR7

Tutto pronto. E' tempo di Inter-Juventus, ovvero la sfida tra Lukaku e Cristiano Ronaldo. Il portoghese è l'attuale capocannoniere della Serie A (15 reti). Il belga insegue a quota 12 reti, tre in meno dell'asso della Juventus.

Il "9" nerazzurro è alla ricerca della prima vittoria contro il cinque volte Pallone d'Oro bianconero. In cinque precedenti, mai un successo per il nerazzurro. Lo scorso anno, doppia vittoria per l'asso portoghese. Lukaku punta a sfatare il tabù CR7.