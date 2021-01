Inter-Crotone, probabili formazioni

2 Gennaio 2021

L'Inter ospita il Crotone a San Siro nella prima gara del 2021 di Serie A.

L'Inter di Antonio Conte non si vuole fermare e in attesa di buone notizie sul fronte mercato è determinata a ottenere l'ottava vittoria consecutiva in campionato. Il tecnico leccese recupera Alexis Sanchez che partirà dalla panchina, mentre Arutro Vidal tornerà in campo dal primo minuto.

Stroppa si schiererà a specchio dei nerazzurri con Magallan, Golemic e Luperto in difesa. La vera novità potrebbe riguardare l'attacco: accanto a Messias, Riviere sembrerebbe favorito su Simy per una maglia da titolare.

Le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; R. Lukaku, L. Martinez. Allenatore: Conte. In panchina: I. Radu, Padelli, Ranocchia, D'Ambrosio, Kolarov, Darmian, Perisic, Gagliardini, Sensi, Eriksen, Sanchez.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Luperto; P. Pereira, Eduardo, Benali, S. Molina, Reca; Messias, Riviere. Allenatore: Stroppa. In panchina: Festa, Cuomo, Marrone, Djidji, Rispoli, Crociata, Rojas, Zanellato, Vulic, Siligardi, Simy, Dragus.