Il Renate bussa alla porta di Adriano Galliani

13 Gennaio 2021

Il presidente del Renate, Luigi Spreafico, sogna la promozione in serie B e si porta avanti.

"Non si tratta di una semplice favola, siamo diventati una realtà grazie alla programmazione e all’intenso lavoro di persone molto competenti. In caso di promozione chiederemo ospitalità ai cugini del Monza per giocare nel loro stadio" ha detto in un’intervista concessa a Repubblica, facendo capire di puntare alla solidarietà tra club brianzoli.

I nerazzurri sono in testa alla classifica del girone A della serie C con 41 punti, 7 in più del Como, che però ha una partita in meno. Il Monza del duo Galliani-Berlusconi punta alla serie A.