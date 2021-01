Il derby d’Italia è bianconero, Juventus campione d’inverno

17 Gennaio 2021

Le bianconere di Rita Guarino battono per 3-0 le nerazzurre di mister Sorbi.

La Juventus di Rita Guarino dopo essersi aggiudicata la Supercoppa Italiana ed il passaggio del turno in Coppa Italia, non alza il piede dall’acceleratore e castiga 3 a 0 l’Inter di mister Sorbi.

Il primo tempo è di buon ritmo ma avaro di occasioni, nella ripresa le campionesse d’Italia in carica alzano la qualità in fase offensiva e castigano le nerazzurre comunque volenterose fino al triplice fischio.

PRIMO TEMPO – Il primo squillo della partita lo firma al 4’ Hurtig che sparacchia alto da buona posizione, poi però la gara resta in perfetto equilibrio con “solo” una serie di potenziali occasioni da una parte e dall’altra. I ritmi sono buoni, alta anche la concentrazione soprattutto delle due retroguardie, se Bonansea non trova il bersaglio dalla distanza, Tarenzi non sfrutta a dovere un cross di Marinelli. La prima frazione di gioco termina così a reti inviolate e con Ilaria Mauro che accusa problemi alla schiena.

SECONDO TEMPO – La ripresa ricomincia proprio con la conferma che l’attaccante nerazzurro non farà più parte del match, al suo posto c’è Moller; ma anche la Juve cambia, out Caruso dentro Cernoia. Le bianconere partono un po’ più decise ma ci vuole, ancora una volta, l’irruenza di Bonansea per cambiare le sorti del derby d’Italia: involata sulla destra, entra in area Kathellen non la contiene, aggancio netto e calcio di rigore. Girelli non sbaglia ed è 0 a 1. Ma al 23’ arriva anche il raddoppio grazie al destro imprendibile di Galli che castiga una Marchitelli incolpevole. L’Inter ci prova con Tarenzi, Giuliani le dice di no, e allora tocca a Pedersen arrotondare il punteggio grazie ad un sinistro da fuori deviato. 0 a 3. L’ultimo flash della gara è il palo di testa sempre di Pedersen nei minuti di recupero, poi non succede più nulla.

IL TABELLINO

Inter – Juventus 0-3 (0-0)

Inter: Marchitelli, Merlo, Auvinen, Kathellen, Bartonova (dal 33’ st Brustia), Pandini, Alborghetti, Simonetti (dal 39’ st Rincon), Marinelli, Tarenzi, Mauro. A disposizione: Aprile, Baresi, Debever, Catelli, Pavan, Vergani. Allenatore: Sorbi

Juventus: Giuliani, Hyyrynen (dal 45’ st Lundorf Sovsen), Gama, Sembrant, Boattin, Galli, Pedersen, Caruso (dal 1’ st Cernoia), Bonansea, Girelli (dal 29’ st Staskova), Hurtig (dal 36’ st Zamanian). A disposizione: Bacic, Giordano, Bakhtiari, Rosucci, Berti, Alves. Allenatore: Guarino

Arbitro: Zufferli di Udine

Marcatori: st: 9’ rig. Girelli (J), 23’ Galli (J), 42’ Pedersen (J)