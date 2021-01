I cambi di Antonio Conte incendiano il web

10 Gennaio 2021

"Non vedo perché non si debba pescare dalla panchina" osserva Antonio Conte.

L’Inter, con un avvio di secondo tempo da grande squadra ribalta la situazione a Roma, ma nel finale si fa riprendere da un colpo di testa di Mancini. Ora il Milan è più lontano in classifica e i tifosi della formazione nerazzurra recriminano: a gran parte di loro non sono andate giù alcune scelte di Antonio Conte, che nel giro di pochi minuti, all’Olimpico, ha sostituito prima Lautaro Martinez (inserendo in attacco un Perisic apparso spaesato) e poi Hakimi, per lunghi tratti spina nel fianco della retroguardia capitolina e autore di un gol da cineteca.

Sui social si sprecano le critiche al timoniere salentino, che peraltro a fine gara aveva spiegato il perché delle sue mosse. "Lautaro aveva dato tantissimo, gli chiedevo tanto. E Hakimi pure ha corso tanto, stava perdendo colpi e palloni importanti. Non vedo perché non si debba pescare dalla panchina". Parole chiare, che però non hanno accontentato tutti.