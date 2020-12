Genoa-Milan, probabili formazioni

15 Dicembre 2020

Con Ibrahimovic ancora ai box, il Milan punterà su Leao e Rebic.

A Marassi il Genoa sfiderà il Milan domani alle ore 20:45. I padroni di casa non potranno contare su Biraschi, Cassata, Marchetti, Zappacosta e Christian Zapata. Pandev potrebbe riposare per fare spazio a Scamacca e Pjaca con Destro che scalpita per una maglia da titolare.

I rossoneri vogliono mantenere il primato in classifica e si affideranno a Calhanoglu dietro Rafael Leao e Ante Rebic. Tonali è favorito per una maglia da titolare al fianco di Kessie con Saelemaekers che comporrà il trio offensivo.

Le probabili formazioni

GENOA (4-4-2): Perin; Goldaniga, Bani, Masiello, Lu. Pellegrini; Lerager, Radovanovic, Rovella, Sturaro; Scamacca, Pjaca. Allenatore: Pioli. In panchina: Paleari, Ghiglione, Czyborra, Criscito, Badelj, Zajc, Melegoni, Behrami, Pandev, Destro, Shomurodov, Parigini.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernández; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Rebic. Allenatore: Pioli. In panchina: Tatarusanu, A. Donnarumma, Diogo Dalot, Duarte, Conti, Krunic, Hauge, Castillejo, Colombo, Maldini, Brahim Diaz.