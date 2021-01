Genoa-Bologna, probabili formazioni

8 Gennaio 2021

Il Genoa ospiterà il Bologna domani alle ore 18.

Il Genoa di Ballardini affronterà il Bologna di Mihajlovic allo stadio Luigi Ferraris. Con Pandev ancora indisponibile, Scamacca e Shomurodov saranno i due terminali offensivi mentre Bani, Masiello e Criscito difenderanno la porta di Perin.

Gli ospiti si schiereranno con un 4-2-3-1 con Orsolini trequartista alle spalle dell'unica punta Rodrigo Palacio. Barrow è in ballottaggio con Vignato, mentre saranno ancora out per infortunio Medel, Sansosne e Santander.

Le probabili formazioni

GENOA (3-5-2): Perin; Bani, Masiello, Criscito; Zappacosta, Behrami, Badelj, Rovella, Czyborra; Scamacca, Shomurodov. Allenatore: Ballardini. In panchina: Paleari, Zima, Ghiglione, Radovanovic, Lerager, Melegoni, Zajc, Destro, Pjaca, Sturaro.

BOLOGNA (4-2-3-1): Da Costa; Tomiyasu, Paz, Danilo L., Dijks; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Vignato; Palacio. Allenatore: Mihajlovic. In panchina: Breza, Hickey, Arnofoli, Calabresi, Khailoti, Poli, Baldursson, Kingsley, Skov Olsen, Rabbi, Barrow, Vergani.