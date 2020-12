Dybala si sblocca, Ronaldo castiga: 3-1 al Genoa

13 Dicembre 2020

Tre gol a Barcellona, tre gol a Genova per i campioni d'Italia.

Torna a vincere la Juventus in formato campionato. 3-1 sul campo del Genoa per la squadra di Andrea Pirlo. Nel primo tempo gli ospiti hanno il controllo della manovra ma non pungono. Il risultato si sblocca nella ripresa. Torna al gol Paulo Dybala, con un sinistro che non lascia scampo a Perin. Per l'argentino è una liberazione.

I liguri reagiscono subito: cross di Pellegrini, Alex Sandro si fa scavalcare, Sturaro colpisce per l'1-1. I bianconeri non ci stanno, vanno all'attacco, e Cuadrado si conquista un rigore con mestiere. Il fallo è del giovane Rovella, un po' ingenuo nella circostanza. Un altro rigore per i piemontesi porta alla chiusura dei conti. Pellegrini passa malamente la palla a Perin, si inserisce Morata: steso. CR7 dal dischetto non perdona neanche questa volta. Tre gol a Barcellona, tre gol a Genova per i campioni d'Italia.